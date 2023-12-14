Dusan Tadic: 'Makine gibi olmalıyız!'

"RAKİBİMİZ KORKTU, MAKİNE GİBİ OLMALIYIZ"



Etkili oyunlarına değinen Tadic, "Çok gol atarak kazanmak istedik bugün, bunun için çok istekliydik. Kulübün hak ettiği bu, makine gibi olmalıyız. İlk golden sonra durmamalıyız. Rakibimiz bugün bizden korktu. Çünkü biz büyük bir kulübüz, bu şekilde hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

yıldız oyuncusu, Fenerbahçe'nin4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.Nordsjaelland maçının ardından taraftarlardan özür dilemek istediklerini söyleyen Tadic,dedi.