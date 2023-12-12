Dusan Tadic, Lionel Messi'ye rakip oldu

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 yılının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic, Lionel Messi'ye rakip oldu
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12 Aralık 2023 13:57
Ajax'tan Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 yılının en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

LİSTE DE MESSİ DE VAR

Sırp yıldızın yer aldığı aday listede A Milli Takım forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Lionel Messi de bulunuyor.



FENERBAHÇE PERFORMANSI

35 yaşındaki yıldız Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta 11 gol attı, 7 de asist yaptı. 

 

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