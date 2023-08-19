Dusan Tadic'in boşu yok

Fenerbahçe'nin Ajax'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli forma altında, şu ana kadar 5 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız bu karşılaşmaların tamamında skor katkısı yaptı. Konferans Ligi 2. ön elemesindeki Zimbru maçlarını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Sırp oyuncu, 3. ön elemedeki Maribor mücadelelerinde de 1'er gol kaydetti. Tadic, ligdeki Gaziantep FK maçında da 1 asist yapmıştı.
DUSAN İÇİN DUYGUSAL DURUM
Dusan Tadic için Twente eşleşmesi ayrı bir öneme sahip olacak. Keza 34 yaşındaki Sırp oyuncu, 2012- 14 yılları arasında Twente forması giymişti. Tadic, iki yıl görev yaptığı Twente'de 85 maça çıkarken, 32 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu. Tadic, 2014'te Southampton'a 14 milyon euro'ya transfer olmuştu.
DUSAN İÇİN DUYGUSAL DURUM
Dusan Tadic için Twente eşleşmesi ayrı bir öneme sahip olacak. Keza 34 yaşındaki Sırp oyuncu, 2012- 14 yılları arasında Twente forması giymişti. Tadic, iki yıl görev yaptığı Twente'de 85 maça çıkarken, 32 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu. Tadic, 2014'te Southampton'a 14 milyon euro'ya transfer olmuştu.