Dusan Tadic'in boşu yok

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, görev aldığı 5 karşılaşmada da skora katkı yapmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic'in boşu yok
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19 Ağustos 2023 11:28
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 11:29
Fenerbahçe'nin Ajax'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli forma altında, şu ana kadar 5 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız bu karşılaşmaların tamamında skor katkısı yaptı. Konferans Ligi 2. ön elemesindeki Zimbru maçlarını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Sırp oyuncu, 3. ön elemedeki Maribor mücadelelerinde de 1'er gol kaydetti. Tadic, ligdeki Gaziantep FK maçında da 1 asist yapmıştı.



DUSAN İÇİN DUYGUSAL DURUM

Dusan Tadic için Twente eşleşmesi ayrı bir öneme sahip olacak. Keza 34 yaşındaki Sırp oyuncu, 2012- 14 yılları arasında Twente forması giymişti. Tadic, iki yıl görev yaptığı Twente'de 85 maça çıkarken, 32 gol, 36 asistlik performans ortaya koydu. Tadic, 2014'te Southampton'a 14 milyon euro'ya transfer olmuştu. 

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