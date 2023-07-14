Dusan Tadic için resmi açıklama

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye, Dusan Tadic'ten sevindirici haber geldi.



Ajax, Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını açıkladı.



SÖZLEŞMESİ VARDI



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sırp yıldız oyuncunun 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Dusan Tadic sözleşmesinin fesih edilmesini istedi.



Ajax'ta kulübün efsaneleri arasında kendine yer bulan 34 yaşındaki Dusan Tadic'in bu isteğini kabul etti ve takımdan ayrılmasına izin verdiğini açıkladı.



"BU SONSUZA KADAR SÜRECEK VEDA DEĞİL"



Ajax'tan ayrıldığını açıklayan Tadic,"Bu karar verdiğim en zor kararlardan biriydi, ancak verilmesi gereken bir karardı. Bu benim dışında kulübünde yeni bir başlangıç yapması için verdiğim bir karardı. Ajax'la başardığım ve geçirdiğim zaman kariyerimin en iyi dönemiydi, daha önce böyle bir dönem geçirmemiştim. Tüm taraftarlara burada geçirdiğim zamanlar için teşekkür ediyorum. Bu sonsuza kadar sürecek bir veda değil. Sonsuza kadar bir Ajax futbolcusu olacağım ve umuyorum ki Amsterdam'a kısa süre içerisinde teknik direktör olarak geleceğim."



47 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Ajax formasıyla 47 resmi maça çıkan Dusan Tadic bu karşılaşmalarda 13 gol, 21 asistlik katkı verdi.



