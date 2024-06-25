Dusan Tadic: ''Hayal kırıklığına uğradık''

EURO 2024'e veda eden Sırbistan Milli Takımı'nda kaptan Dusan Tadic, 0-0 biten Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Tadic, "Son 16 turuna kalamadığımız için hayal kırıklığına uğradık ama bu oyuncu grubuyla gurur duyuyorum.'' dedi.



Yıldız isim ayrıca, ''Bu takım ve ülkemiz için her şeyimizi verdik." şeklinde konuştu.



