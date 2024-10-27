Dusan Tadic,gönülleri fethetti!

Fenerbahçeli yıldız Dusan Tadic'in deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı. Sırp yıldız, okula isminin verilmesi önerisini ise kibarca geri çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic,gönülleri fethetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 13:04
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'den gönülleri fetheden davranış…

6 Şubat felaketinden zarar görenlere kayıtsız kalmayan Sırp yıldızın deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı.

İSMİNİN VERİLMESİNİ KABUL ETMEDİ

Yetkililerin okula, Tadic'in ismini vermek istediği ancak başarılı oyuncunun bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Benim ismimin olmasına gerek yok. Ön planda olmak istemiyorum" dediği bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery