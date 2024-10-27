Dusan Tadic,gönülleri fethetti!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'den gönülleri fetheden davranış…
6 Şubat felaketinden zarar görenlere kayıtsız kalmayan Sırp yıldızın deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı.
İSMİNİN VERİLMESİNİ KABUL ETMEDİ
Yetkililerin okula, Tadic'in ismini vermek istediği ancak başarılı oyuncunun bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Benim ismimin olmasına gerek yok. Ön planda olmak istemiyorum" dediği bildirildi.
6 Şubat felaketinden zarar görenlere kayıtsız kalmayan Sırp yıldızın deprem bölgesi Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı.
İSMİNİN VERİLMESİNİ KABUL ETMEDİ
Yetkililerin okula, Tadic'in ismini vermek istediği ancak başarılı oyuncunun bu öneriyi kabul etmediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, "Benim ismimin olmasına gerek yok. Ön planda olmak istemiyorum" dediği bildirildi.