Dusan Tadic: ''Fenerbahçe'nin askerleriyiz''

Fenerbahçe li futbolcu Dusan Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynanan Lille maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek, "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz." dedi.