Dusan Tadic: ''Fenerbahçe'nin askerleriyiz''

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda oynanan Lille maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Dusan Tadic şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek, "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz." dedi.
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Fenerbahçe'nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Benim hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncu da başka pozisyonlarda oynamak için esnek olabilmeli. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Dusan Tadic şanssız bir penaltı kararı olduğunu söyleyerek, "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz." dedi.
Sözlerine devam eden yıldız isim, "Fenerbahçe'nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Benim hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncu da başka pozisyonlarda oynamak için esnek olabilmeli. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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