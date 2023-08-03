Dusan Tadic, Fenerbahçe için bir futbolcudan daha fazlası

Dusan Tadic, gerek antrenmanlarda ve gerekse maçlardaki başarılı performansının yanı sıra sahaya yansıttığı karakterleolduğunu ortaya koydu.Sırp oyuncu, Zimbru ile oynanan sezonun ilk iki resmi maçında son derece pozitif davranışlar sergiledi. İlk karşılaşmada, atılan her golden sonra takım arkadaşlarına eliyleçağrısında bulunan Tadic, kendisine atılan bir uzun pası alamayınca taraftarlara dönüp, bu kez eliyle" işareti yaptı.34 yaşındaki tecrübeli yıldız ayrıca maç sırasında birkaç kez teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına giderek, sahada gördüğü bazı eksikleri dile getirdi.Tadic, Zimbru ile önceki gün oynanan rövanş maçında da takımı ne kadar sahiplendiğini ve iyi niyetli olduğunu gösteren davranışlarda bulundu. Sahaya ilk 11'de kaptan çıkan Tadic, 32. dakikada takımın kıdemli isimlerinden Mert Hakan oyuna girince kaptanlık pazubendini ona vermek istedi.Mert Hakan'ın,cevabını vermesi üzerine ilk yarı sonuna dek pazubendi takan Sırp futbolcu, devre arası soyunma odasında pazubendi çıkarıp takım arkadaşına verdi.Tüm bunlar Sırp yıldızın elini taşın altına koyup Fenerbahçe'de takım olgusunu yerleştirmek için elinden geleni yapacağını ortaya koydu.