Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golüne ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.
Fenerbahçe formasıyla ikinci resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, iki karşılaşma sonunda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
MAÇA KAPTAN ÇIKTI
Öte yandan Tadic, Dzeko'nun yokluğunda karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sırp yıldız ikinci yarıda kaptanlık pazubandını Mert Hakan'a verdi.
Fenerbahçe formasıyla ikinci resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, iki karşılaşma sonunda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
MAÇA KAPTAN ÇIKTI
Öte yandan Tadic, Dzeko'nun yokluğunda karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sırp yıldız ikinci yarıda kaptanlık pazubandını Mert Hakan'a verdi.