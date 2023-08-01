Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golüne ulaştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü Zimbru'ya karşı kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla ilk golüne ulaştı
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01 Ağustos 2023 22:45
Son güncelleme 01 Ağustos 2023 22:46
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Dusan Tadic, Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. 

Fenerbahçe formasıyla ikinci resmi maçına çıkan yıldız oyuncu, iki karşılaşma sonunda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

MAÇA KAPTAN ÇIKTI 

Öte yandan Tadic, Dzeko'nun yokluğunda karşılaşmaya kaptan olarak çıktı. Sırp yıldız ikinci yarıda kaptanlık pazubandını Mert Hakan'a verdi. 

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