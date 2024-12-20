Dusan Tadic: "Erkek gibi sorumluluk almalıyız"

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 1-1 biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Dusan Tadic: 'Erkek gibi sorumluluk almalıyız'
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20 Aralık 2024 22:44
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 1-1 biten Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tadic'in açıklamaları;

"Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor. Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız."
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