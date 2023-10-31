Dusan Tadic'e milli davet

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan'ın oynayacağı maçlar için davet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dusan Tadic'e milli davet
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31 Ekim 2023 16:53
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Milli Takım'dan davet aldı.

Sırbistan'ın kaptanlığınıda yapan Dusan Tadic, Bulgaristan ile oynanacak EURO 2024 Elemeleri ve Belçika ile oynanacak hazırlık maçları için 32 kişilik aday kadroda kendisine yer buldu.

102 MAÇA ÇIKTI

Sırbistan Milli Takımı'na, 2008 yılında ilk defa çağrılan Dusan Tadic 15 senede 102 kez milli takım formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 22 gol, 39 asistlik skor katkısı sağladı.

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