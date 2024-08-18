Dusan Tadic: '' Daha fazla karakter koymalıydık''

Dusan Tadic, Göztepe karşısında 2-0'lık skoru koruyamamaktan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, Fenerbahçe'de daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini vurguladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic: '' Daha fazla karakter koymalıydık''
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18 Ağustos 2024 01:36
Deplasmanda Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncusu Dusan Tadic, maç hakkında bazı açıklamalarda bulundu:

"Devre arasına girdiğimiz zaman 2-0'ın tehlikeli skor olduğunu konuştuk. Üçüncü golü bulmalıydık. İki tane kolay gol yedik. Göztepe atmış olduğu gollerle maça tutundu. Buna biz sebep olduk. Bu şekilde olmamalıydı. Daha fazla karakter ortaya koymalıydık. Çünkü Fenerbahçe'deyiz ve bu sorumluluğu göstermemiz gerekiyor."

Maç içindeki mevkisi hakkında da konuşan Tadic şunları kaydetti: "Açıkçası benim açımdan mevki değişikliği açısından bir problem yok. Sağ açık, sol açık, on numara... Her yerde oynayabilirim. En önemlisi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin başarısı ve Fenerbahçe için yaptıklarımız önemli.''

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