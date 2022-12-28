Dusan Ristic Galatasaray Nef'te!

Galatasaray Nef, 213 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.



Galatasaray'ın açıklaması: "Galatasaray Nef, 213 cm boyundaki uzun oyuncu Dušan Ristić'i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya'nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dušan Ristić'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.



Dušan Ristić kimdir?



27 Kasım 1995 yılında Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde dünyaya geldi. 2009-2010 sezonunda FMP Zeleznik Beograd altyapısında basketbola başlayan Dušan Ristić 2010-2011 sezonunda ülkesinin ve Avrupa'nın önemli kulüplerinden Kızılyıldız altyapısına katıldı ve 2013-2014 sezonunda A takım kadrosunda kendine yer buldu.



2014-2015 sezonunda eğitim ve basketbol kariyerine birlikte birlikte devam edeceği Amerika'nın Arizona Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Buradaki son yılı 2017-2018 sezonunda 12 sayı, 6.9 ribaunt ortalamaları yakalarken, %40 üçlük, %86 serbest atış, %57.4 saha içi yüzdeleri ile oynadı.



Okul yıllarının ardından ülkesine ve eski takımı Kızılyıldız'a döndü ve 45 maçta süre alma şansı buldu.



2019-2020 sezonunda Kazakistan'ın Astana takımına transfer oldu. Rus Ligi takımlarının da yer aldığı VTB'de 18 maçta 15.7 sayı, 10.9 ribaunt ortalamaları ile forma giydi ve sonraki sezonun başında 2020-2021'de İtalya'ya Germani Brescia Leonessa'ya transfer oldu. 10 EuroCup ve 16 Serie A karşılaşmasında forma giydi.



2021 yılının Ocak ayında VTB Ligi'ne Saratov forması ile geri döndü ve oynadığı 10 maçta 13 sayı ortalaması yakaladı.



2021-2022 sezonu başında Galatasaray Nef'e katılmadan önceki son durağı olan İspanya'nın Urbas Fuenlabrada takımına transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda 34 Liga Endesa maçında 10 sayı, 4.7 ribaunt ortalamaları ile oynarken. İçinde bulunduğumuz 2022-2023 sezonunun şu ana kadarki kısmında ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Dušan Ristić, 15.7 sayı, 6.7 ribaunt istatistikleri yakalarken, %69.6 iki sayı, %36.8 üç sayı isabeti ile sahada yer aldı.



Sezon başında düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası Elemeleri'nde Sırbistan Milli Takımı forması da giyen yeni transferimiz Dušan Ristić'e Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında üstün başarılar dileriz."





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