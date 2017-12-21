Dursun Özbek'ten yeni hoca için 'opsiyonlu' teklif

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, takımın 2017-18 sezonu şampiyonluk yarışında yara almaması adına sürpriz bir formül üretti.Erken seçim kararı alan Özbek, Tudor'un ayrılığının ardından sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörünü getirmek için 20 Ocak'taki genel kurulu beklemeyecek.Özbek, göreve seçilememe ihtimalini de hesaba katarak teknik adam görüşmelerinde sözleşmeye özel bir opsiyon maddesi koydurma kararı aldı."Galatasaray hocasız kalamaz. Takım devre arası kampına teknik direktörü olmadan gidemez" diyen Özbek, sportif direktör Cenk Ergün'e girişimlerin hızlandırılması talimatını verdi.Dursun Özbek'in planına göre, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü, 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında takımının başında olacak.Emrah Bayraktar, Göztepe ve Bucaspor karşılaşmalarında yani sadece 2 maçlığına Galatasaray'ın başında görev yapacak.Dursun Özbek, teknik direktör adaylarıyla görüşmelerde 'opsiyon' maddesine özellikle dikkat çekilmesini istedi.Buna göre, yeni teknik direktörün sözleşmesine 20 Ocak'taki genel kurul için özel opsiyon maddesi yerleştirilecek.Özbek, seçimden başkan olarak çıkamaz, Galatasaray'ın yeni yönetim kurulu da Özbek'in getirdiği teknik adamla çalışmak istemezse bu teknik direktör tazminat ödenmeden gönderilecek.Bu konu, yeni hocayla yapılacak sözleşmeye de açıkça yazılacak.Özbek'in bu kararı üzerine teknik direktör adaylarıyla temaslar da başladı. Ancak şu ana kadar Galatasaray'ın Fatih Terim için herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. Büyük titizlikle devam eden araştırmalarda isimleri ön plana çıkan teknik direktörlerin tamamının yabancı olduğu öğrenildi.Bu arada Başkan Özbek yönetimi, genel kurulu beklemeden ara transfer çalışmalarına da başlayacak.