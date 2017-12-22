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Igor Tudorla yolları ayırıp seçime gitme kararı alan başkan Dursun Özbek, Fatih Terim hamlesiyle herkesi ters köşe yaptı.Terim sorularına her fırsatta kaçamak yanıtlar veren Özbek, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında renk vermemiş ve "1.5-2 aydır Terim etrafından bir tartışma görüyorum. Bunun sevgili Fatih'e de zarar verdiğini düşünüyorum" demişti. Özbek önceki gün ise yeni teknik direktörün kim olacağına dair sorulara "Devre bitmeden bu sorunu çözeceğiz" yanıtını vermiş, Terim için ise 'Bugünün gündemi değil' yanıtını vermişti. Ancak operasyonu kendi yöneticilerine bile haber vermeden sessiz ve derinden yürüten Özbek, Terim'i takımın başına getirerek adeta sağ gösterip sol vurdu.Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir detay da ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek'in çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında İmparator'un da Türk Telekom Stadı'nda olduğu öğrenildi. Özbek'in Terim'le bir görüşme yaptığı ve sonrasında basının sorularını yanıtladığı belirtildi. Terim'in de kimseye gözükmeden stattan ayrıldığı ifade edildi.