Dursun Özbek'ten tavsiye: ''UEFA bunu öğrenmeli''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim öncesi verdiği yüksek istişare heyeti toplantısı sözünü tuttu. Eski başkanlar (Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal, Dursun Özbek), eski ikinci başkanlar (Ali Dürüst, Fatih Altaylı) ve Divan Başkanı İrfan Aktar dün Türk Telekom Stadı'ndaki zirvede yerlerini aldı. Cengiz, tüm eski başkanlar ve ikinci başkanlara davet gönderdi ancak 'meşgul- hasta' gibi geri dönüşler aldı.Bu tarihi zirvede özellikle 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak Finansal Fair Play toplantısı masaya yatırıldı. Eski başkan Özbek'in yeni yönetime, "Biz UEFA'ya oyuncu maaşlarının 65 milyon Euro'yu aşmayacağının sözü vermiştik. Bu sözü tuttuk. Bunu mutlaka gündeme getirin. Ayrıca UEFA komitesine Riva-Florya projelerinden yakın gelecekte 1.5 milyar TL gelir elde edeceğimizi söylediğimiz de buna çok pozitif yaklaşmışlardı ve ilgilerini çekmişti. Artık bu proje devlet güvencesi altında, bunu mutlaka öğrenmeliler" dediği öğrenildi.Zirvede bir de Adnan Polat'a iade-i itibar meselesi görüşüldü. Geçmişte mali ve idari kongrede ibra edilmeyen eski başkan Polat'a haksızlık yapıldığına dair ortak görüşe varan eski başkan ve ikinci başkanlar mart ayındaki mali kongrede Polat'ın iade-i itibarı için genel kurulun oylamasına sunulacak bir önergenin verilmesine karar verdi. Polat dünkü toplantıya katılmayarak bir anlamda camiaya olan küskünlüğünü gösterdi.G.Saray eski başkanı Dursun Özbek, müze açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada yeni seçim için mesajlar verdi. Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan Özbek, "Ben 20 seneden beri Galatasaray'a hizmet eden biriyim. Biz Galatasaray'a hizmet etmekten hiçbir zaman geri durmayız" dedi. Özbek, müze hakkında da "Duygulanmamak mümkün değil. Bu gurur G.Saray'ındır" yorumunu yaptı.