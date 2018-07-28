Dursun Özbek'ten Gomis ve zam açıklaması

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krizi her geçen gün büyürken Fransız yıldızın menajeriyeni bir iddia ortaya attı.3 milyon 350 bin Euro olan yıllık ücretine zam yapılmasını isteği kabul edilmeyen Gomis'in menajeri Mendy, Fransız basınına yaptığı açıklamada "Geçen sezon daha iyi bir maaşla 4 yıllık sözleşme istedik.Ancak 3 yıllık anlaşma yaptık. 'Gomis sezonu iyi geçirirse yıl sonu görüşeceğiz' demiştik. Galatasaray yönetimi işler iyi giderse sezon sonu için bize söz vermişti" dedi.Hem eski başkan Dursun Özbek, hem de bu transferde önemli rol oynayan isimler bu iddiayı yalanladı. Özbek ve yönetimi, konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle görüşmeler sırasında böyle bir şey konuşulmadı. Biz ne Gomis'e, ne de menajerine böyle bir söz verdik. Profesyonelliğin neleri emrettiği ortada. Sözleşmeler boşu boşuna yapılıp imzalanmıyor. Eğer böyle bir söz verilseydi, kontratına başarı kriterleri bölümü olarak yazılırdı. Mendy'nin açıklaması profesyonel bir söylem değil. Ortaya attığı iddialar da doğru değil" açıklamasını yaptı.