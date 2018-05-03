Dursun Özbek'in seçim parolası: Şampiyonluk!

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Ocak ayında gerçekleşen genel kurulda başkanlık yarışını kaybedenbu kez bambaşka ve yeni isimlerden oluşan yeni bir yönetim kurulu listesi yaptı.Özbek'in Cuma günü açıklanacak olan listesinde Galatasaray camiasını yakından tanıyan ve yönetim tecrübesi yüksek isimlerle yola çıkacağı belirtildi.Özbek'in, Taner Aşkın'ın ardından Faruk Süren ve Özhan Canaydın ile beraber 3 dönem yöneticilik yapan Niyazi Yelkencioğlu, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'ın oğlu Doç.Dr. Ömür Yarsuvat ve Nasuhi Sezgin'i listesine aldığı öğrenildi.Başkanlığa adaylığını Divan Kuruluna yapacağı başvuru ile resmileştirecek olan Dursun Özbek önemli de bir karara imza attı. Galatasaray için 21. şampiyonluğun maddi ve manevi açıdan büyük önem taşıdığını belirten Dursun Özbek, sezon bitmeden lansman ya da tanıtım yapmamaya karar verdi.Galatasaray takımının ve Florya'nın seçim sürecinden etkilenmemesi adına Dursun Özbek, 'Önce Şampiyonluk' diyerek 19 Mayıs'a kadar seçime yönelik basına açık lansman yapmayacağını, çalışmalarına daha sonra başlayacağını belirtti.