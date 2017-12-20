Dursun Özbek'in aklı yabancı teknik direktörde

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Tudor'la yolların ayrılmasından sonra Galatasaray yeni teknik adamını arıyor... Başkan Dursun Özbek seçim kararı alsa da birçok isimle görüşmelere başlanmış durumda. Önceki günkü yönetim toplantısında Fatih Terim ismini gündeme getiren Özbek'in sürpriz bir şekilde rotayı yabancı hocalara çevirdiği öğrenildi.Özbek'in bu kararında, yakın çevresinde yer alan ve sözüne çok güvendiği birkaç ismin "Camianın yarısı Fatih Terim'i istiyorsa yarısı da Terim'e karşı. Huzursuzluk çıkabilir" uyarısının büyük rol oynadığı belirlendi.Bu gelişme sonrası Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın menajeriyle temasa geçilip resmi görüşmelere başlandı. Eski yönetici Bülent Tulun'un ise Hollandalı Ronald Koeman'la görüştüğü iddia edildi.Özbek'in Bursaspor'u çalıştıran Paul Le Guen'e çok büyük hayranlık duyduğu ve Fransız hocanın da listede yer aldığı öğrenildi. Fakat Le Guen, Bursaspor'dan ayrılması durumunda resmi teklif yapılacak.Sezon başında Dortmund'tan ayrılan Thomas Tuchel de adaylar arasında. Alman hocanın ismi, yeni sezon için Bayern Münih'le anılıyor. Hedef, yeni teknik adamı devre arası kampına yetiştirmek.