Dursun Özbek yerli transferi için bizzat devrede!

Galatasaray'da yurt içinde de transfer çalışmaları var. Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, Samet Akaydin üzerinde karara varmış durumda.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bizzat görüşerek, Samet transferini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.Tüm şampiyonluk adaylarının transfer gündeminde yer alan Samet konusunda, başkanlar düzeyinde görüşülecek.Bilindiği üzere Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor da Milli savunmacının peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray cephesinde bonservis artı takas formülü düşünülüyor.