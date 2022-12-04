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Dursun Özbek yerli transferi için bizzat devrede!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yerli oyuncu Samet Akaydın için Dursun Özbek'in bizzat devreye gireceği belirtildi.

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Dursun Özbek yerli transferi için bizzat devrede!
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04 Aralık 2022 09:49
Galatasaray'da yurt içinde de transfer çalışmaları var. Savunmaya yerli takviyesi yapmak isteyen ve bu doğrultuda birçok oyuncuyla görüşen Sarı-Kırmızılılar, Samet Akaydin üzerinde karara varmış durumda.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la bizzat görüşerek, Samet transferini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Tüm şampiyonluk adaylarının transfer gündeminde yer alan Samet konusunda, başkanlar düzeyinde görüşülecek.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bilindiği üzere Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor da Milli savunmacının peşinde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray cephesinde bonservis artı takas formülü düşünülüyor. 

 
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