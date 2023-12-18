Dursun Özbek yeniden aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2024 Haziran'da yapılacak olan seçimde yeniden aday olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek yeniden aday olacak mı?
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18 Aralık 2023 08:16
Son güncelleme 18 Aralık 2023 08:23
Galatasaray'da gelecek yılın haziran ayında yapılacak olan seçim öncesi mevcut başkan Dursun Özbek'in yeniden aday olup olmayacağı tartışılıyordu. Sarı-Kırmızılı kulübün başında ikinci dönemini geçiren Dursun Özbek'in sağlık sorunları nedeniyle tekrar yarışa girmeyeceği iddia edilmişti. Ancak Dursun Özbek göreve devam kararı aldı.

Dursun Özbek, yakın çevresi ve yönetim kurulu ile yaptığı istişareler sonrası bu konudaki kararını verdi. Dursun Özbek, haziran ayındaki seçimde geri adım atmayarak yeniden sarı-kırmızılıları yönetmek için yarışa girecek.

TİMUR'UN KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur ise gelecek dönemde Dursun Özbek'in yönetim kurulunda yer alabilir fakat Timur'un bu konuda henüz net kararını vermediği öğrenildi.

Sezon öncesi transferleri ve imzasını attığı projelerle yönetimde ön plana çıkan Erden Timur'a kulüp üyelerinden bazı tepkiler var. Özellikle imza attırılan bazı futbolcuların yeterli performans gösterememesi bu konuda Timur üzerindeki baskıyı artırıyor. Başkan Dursun Özbek ise 42 yaşındaki yöneticinin kararını vermesini bekliyor.

RAKİPLER HAVAYI KOKLUYOR

Haziran ayında yapılacak olan seçimde aday olmayı düşünen sürpriz isimler de kulis çalışmalarına start verdi. Mevcut başkan Dursun Özbek'e rakip olmaya hazırlanan kişiler, camia içerisindeki havayı kokluyor.

Dursun Özbek'in, projeleriyle de üyelerin desteğini aldığı bildirildi. Öte yandan camia içerisinde Dursun Özbek'in bir dönem daha devam etmesi ve bu konuda istikrarın önemli bir rol oynayacağı konuşuluyor. Galatasaray'da projelerin yanı sıra Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa Ligi'nde başarının yakalanması ile Dursun Özbek'in eli güçlenecek.

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