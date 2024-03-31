Dursun Özbek ve Okan Buruk takımı motive etti: 'Konsantrasyon'

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek camiaya önemli mesajlar verdi, Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcuların motivasyonunun kaybolmaması adına futbolcularına, Özbek ile benzer bir konuşma yaptı.
"İZİN VERMEYECEĞİZ"
Sarı-kırmızılarda Başkan Özbek, saha dışına çekilmek istediklerini söyledi. Yöneticilerle konuşan Özbek, "Bunu bilinçli yapıyorlar ama başaramayacaklar. 24. şampiyonluk için kenetleneceğiz ve bütün maçlarımızı kazanacağız. Bizi özellikle saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Buna karşı sessiz kalmayacağız ama konsantrasyonumuzun bozulmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.
"SEÇİMİN ZAMANI DEĞİL"
Mayıs sonundaki seçimi şu an için düşünmediğini ekibiyle paylaşan Özbek, "Bunu konuşmanın zamanı değil. Önümüzde önemli bir şampiyonluk mücadelesi var ve başka bir şeyi düşünecek durumda değilim" dedi.
OKAN BURUK: "KONSANTRASYON"
Teknik Direktör Okan Buruk ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla toplantı yaparak, "Sahaya odaklanalım. Yapılan tartışmalar konsantrasyonumuzu bozmasın. Bireysel olarak sizleri de hedef gösterecekler. Kesinlikle bunlardan etkilenmeyin. Organize bir yapıyla karşı karşıyayız. Saha içinde hem çok konsantre hem de dikkatli olmak zorundasınız" uyarısında bulundu.
"İZİN VERMEYECEĞİZ"
Sarı-kırmızılarda Başkan Özbek, saha dışına çekilmek istediklerini söyledi. Yöneticilerle konuşan Özbek, "Bunu bilinçli yapıyorlar ama başaramayacaklar. 24. şampiyonluk için kenetleneceğiz ve bütün maçlarımızı kazanacağız. Bizi özellikle saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Buna karşı sessiz kalmayacağız ama konsantrasyonumuzun bozulmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.
"SEÇİMİN ZAMANI DEĞİL"
Mayıs sonundaki seçimi şu an için düşünmediğini ekibiyle paylaşan Özbek, "Bunu konuşmanın zamanı değil. Önümüzde önemli bir şampiyonluk mücadelesi var ve başka bir şeyi düşünecek durumda değilim" dedi.
OKAN BURUK: "KONSANTRASYON"
Teknik Direktör Okan Buruk ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımla toplantı yaparak, "Sahaya odaklanalım. Yapılan tartışmalar konsantrasyonumuzu bozmasın. Bireysel olarak sizleri de hedef gösterecekler. Kesinlikle bunlardan etkilenmeyin. Organize bir yapıyla karşı karşıyayız. Saha içinde hem çok konsantre hem de dikkatli olmak zorundasınız" uyarısında bulundu.