Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF'ye sunum yapacak

Galatasaray sezon başından bu yana yapılan sevklerin nedenlerini sorguluyor. Son olarak Başakşehir'le oynanan kupa maçının ardından sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi tepki topladı.



Sarı-kırmızılar son dönemde artan hakem hataları ile beraber sevkler konusunu da masaya yatırdı. Başkan Dursun Özbek ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve hukuktan sorumlu yönetici Can Natan'ın Kulüpler Birliği'nin önümüzdeki çarşamba günü TFF yönetimi ile yapacağı zirvede sarı-kırmızılı kulüp adına sevk konusunu gündeme getirecekleri öğrenildi. Sarı-kırmızılıların sevklerin keyfiyet üzerine yapıldığını düşündüğü öğrenildi.



Diğer taraftan yine Icardi için yapılan son sevkin hangi maddeye göre yapıldığının da bir muamma olduğu ifade edildi. Icardi için savunma hazırlayan sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının ceza olması durumunda bunun kupada mı yoksa ligde mi geçerli olacağı konusundaki belirsizliğe de dikkat çektikleri belirtildi. Kulüp yetkilileri herhangi bir ceza beklemediklerini ama olası bir cezanın da lig yerine kupa maçlarında çekilmesi görüşünü dile getirdi.





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