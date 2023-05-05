Dursun Özbek ve Erden Timur, Florya'da kamp kurdu

Galatasaray yönetimi, Metin Oktay Tesisleri'nde tam gün mesaiye başlıyor. 23. Süper Lig şampiyonluğuna büyük önem veren Dursun Özbek ve kulübün iki numarası Erden Timur, tesislere taşındı. Cimbom'un beyin takımı, futbolcuların yanında olmak adına özel işlerini erteledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek ve Erden Timur, Florya'da kamp kurdu
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05 Mayıs 2023 11:22
Galatasaray'da yönetim üst üste kaybedilen beş puanın ve rakiplerinin kendileri aleyhindeki açıklamalarının ardından farklı bir yol haritası çizdi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne taşınma kararı aldı.

Cimbom'un iki anahtar ismi, tesislerdeki ofisleri kullanıma hazırlattı. Özbek ve Timur, sezon sonuna kadar Florya'da adeta fazla mesai yapacak. Yönetim kurulu ve Sportif A.Ş toplantıları da Florya'da yapılacak.

ÖDEMELER ERKENE ÇEKİLDİ

Dursun Özbek, takımıyla daha yakından ilgilenme adına böyle bir karar aldı. Özel işlerini şimdilik erteleyen Özbek, tüm konsantrasyonunu futbolculara verip yalnız olmadıkları hissettirecek. Yönetimin ikinci kararı ise ödemeleri erkene çekmek oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, futbolcuların vadesi gelmeyen alacaklarını dahi dün itibarıyla hesaplara yatırdı.

Bu hareketle takımın kritik haftalar öncesi sadece saha içine konsantrasyon göstermeleri amaçlanıyor.

MUSLERA'YA MOTİVASYON

Dursun Özbek, tesislerdeki tam gün mesaisine kaptanlar Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis ile konuşarak başladı. Özbek, Muslera'ya, "Seni moralsiz görüyoruz. Saha dışında ne olursa olsun bu takımın sana ihtiyacı var. Sen bu takımın liderisin, kaptanısın. Hem saha içinde hem de saha dışında gerçek Muslera'yı göstereceğine inanıyorum" dedi.

Başkan, Gomis'ten ise tecrübesini futbolcu arkadaşlarına yansıtmasını istedi. İki futbolcuya da 'Okan Buruk'a yardımcı olun' mesajı verildi.



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