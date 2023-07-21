Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez.

Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula

." ifadelerini kullandı.

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"İNSANLIK TANIMAYANLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"



Erden Timur ise, "Burada bir hukuksuzluk var. Haksızlığa baş veririz. Kasıtlı yapılan durum. Bu çok ciddi bir haksızlık. Kuralın uygulanmaması da hukuksuzluk. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Hukuksuzluğun sıradanlaştırılması, basit hale getirilmesi... Hukuku çiğneyenlerin ceza almaması ülkemizin geleceğine zarar. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortamda zarar. Kendi şımarıkları, kaygıları ve korkuları için bu kadar topluma zarar veren insanların önüne geçeceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz." dedi.