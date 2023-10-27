29 Ekim

Dursun Özbek, TFF'ye gitti! İşte gerçek nedeni

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'ye gitti. Ancak, bu ziyaretin diğer başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği toplantısı için olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek, TFF'ye gitti! İşte gerçek nedeni
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27 Ekim 2023 13:18
Son güncelleme 27 Ekim 2023 14:24
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF'ye yaptıı ziyaretle ilgili gerçek ortaya çıktı.

Özbek'in TFF'yi ziyaret etme kararı aldığı öne sürüldü. Dursun Özbek'in TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme yapacağı haberleri sonrası TFF cephesinden bilgilendirme geldi.

TFF CEPHESİ: "KULÜPLER BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞÜLECEK"

Dursun Özbek'in, Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki bir zirve için Riva'ya gittiği anlaşıldı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile başkan yardımcısı Ahmet Nur Çebi de benzer şekilde Riva'ya gitti. Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da Riva'daki toplantıya katıldı.

Diğer kulüplerin yetkili yöneticileri ise toplantıya online olarak katıldılar.

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