Dursun Özbek'ten yeni yıl mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yılbaşı dolayısıyla kulüp sitesinde bir mesaj paylaştı.



Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum." dedi.



İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:



"Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları!



Siz, Galatasaray'ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var.



Biz, cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız.



2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ