Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasının ardından harekete geçti, kendi maçlarındaki diyalogların da bilinmesini istedi.TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmalarındaki tartışmalı kararları ifşa etmesinin ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, randevusuz olarak Riva'daki TFF binasına gitti. Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u burada TFF Başkanvekili ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay karşıladı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret eden Galatasaraylılar, TFF'den iki talepte bulundu. Öncelikle Cim-Bom'un sezon başından bu yana tartışılan pozisyonlarının VAR kayıtlarını talep eden Özbek, bunun sonrasında Fenerbahçe'nin önceki gün Antalya deplasmanında yediği, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR konuşmalarının kamuoyuna aktarılması gerektiğini dile getirdi.Ancak bu durum, Büyükekşi tarafından olumlu karşılanmadı. Bunun üzerine, TFF yetkililerine sitemde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,diyerek tepkisini gösterdi.