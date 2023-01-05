Dursun Özbek'ten VAR kayıtları tepkisi: "Korkuyor musunuz?"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile birlikte dün sabah TFF'ye gitti, Antalya-Fenerbahçe maçının ve kendi karşılaşmalarının VAR kayıtlarını istedi. Olumsuz cevap alınca, "Korkuyor musunuz?" diye tepki gösterdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dursun Özbek'ten VAR kayıtları tepkisi: 'Korkuyor musunuz?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2023 09:11
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasının ardından harekete geçti, kendi maçlarındaki diyalogların da bilinmesini istedi.

TFF'nin Sivasspor-Galatasaray ile Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmalarındaki tartışmalı kararları ifşa etmesinin ardından hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, randevusuz olarak Riva'daki TFF binasına gitti. Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'u burada TFF Başkanvekili ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Yusuf Günay karşıladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret eden Galatasaraylılar, TFF'den iki talepte bulundu. Öncelikle Cim-Bom'un sezon başından bu yana tartışılan pozisyonlarının VAR kayıtlarını talep eden Özbek, bunun sonrasında Fenerbahçe'nin önceki gün Antalya deplasmanında yediği, ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün VAR konuşmalarının kamuoyuna aktarılması gerektiğini dile getirdi.

"YOKSA KORKUYOR MUSUNUZ?"

Ancak bu durum, Büyükekşi tarafından olumlu karşılanmadı. Bunun üzerine, TFF yetkililerine sitemde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Giresun, Trabzon, Kayseri ve Alanya maçlarımızın VAR kayıtlarını da açıklayın. Yoksa korkuyor musunuz?" diyerek tepkisini gösterdi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ