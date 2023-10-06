Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un tesislerini ziyaret etti.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ümraniyespor kulüp tesislerine ziyarette bulundu.
1'inci Lig ekibinin yeni başkanı Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirirken buluşmada iki kulüp arasındaki olası işbirlikleri de konuşuldu.
Görüşmelere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eski yöneticilerden Ural Aküzüm de katıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Ümraniyespor kulüp tesislerine ziyarette bulundu.
1'inci Lig ekibinin yeni başkanı Ömür Aydın, Dursun Özbek'e tesisleri gezdirirken buluşmada iki kulüp arasındaki olası işbirlikleri de konuşuldu.
Görüşmelere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve eski yöneticilerden Ural Aküzüm de katıldı.