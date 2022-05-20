Dursun Özbek'ten transfer kararı

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, takımı şaha kaldırmak için kolları sıvadı. Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson gibi isimlere teklifler gelirken, Özbek yıldızları kadroda tutup takviyelerle takımı şampiyonluğa ulaştırmanın hesapları içinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten transfer kararı
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20 Mayıs 2022 09:56
Galatasaray'da seçim havasına iyice girildi. Dursun Özbek, güçlü liste için çalışmalarına devam ediyor. Başkan adayı Metin Öztürk ile birleşerek seçime girecek olan Özbek'in ekibinde Rıza Morova, Dikran Gülmezgil ve İsmail Sarıkaya da yer alacak. Erden Timur ve Cemal Özgörkey de listenin diğer ağır topları.

Bu arada Özbek ve kurmayları, futbol takımını ayağa kaldırmak için de kolları sıvadı. Hedefi şampiyonluk olarak koyan Özbek, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Yunus Akgün gibi isimlere gelecek teklifleri reddetme kararı aldı.

Bu oyuncuları takımda tutup üstüne takviye ile zirveye çıkmak isteyen Dursun Özbek ayrıca takımı da yerli bir teknik adama emanet edecek. Teknik direktör Domenec Torrent ve ekibiyle ise yollar yüzde 99 ayrılacak.  

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