Dursun Özbek'ten transfer cevabı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Türkiye Olimpiyat kafilesini Paris'e uğurlayan Dursun Özbek, havalimanında yaptığı açıklamada, "Onlar bizim çocuklarımız, gururlarımız. Olimpiyat kotası aldılar. Türkiye'yi temsil etmek için gidiyorlar. Orada başarılı olmak çok önemli. Ben de bugün onları uğurlamaya geldim. Onlardan başarı bekliyorum. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Madalyalarla karşılayacağız inşallah." diye konuştu.



Dursun Özbek ayrıca, "Amatör sporlar diye bahsettiğimiz bir grup var, onlar için çalışmalarımız devam ediyor. Tesisleşme çok önemli, buna da çok önem veriyoruz. Altyapıyı kuvvetlendirmek için harekete geçtik zaten. Ne kadar kuvvetli olursak altyapı ve tesiste yetişen oyuncu sayımız o kadar artar. Onun için de bugünkü şartlarda dahi Paris için kota alan sporcuları tebrik ediyorum. Madalyalarla dönecekler inşallah." sözlerini sarf etti.



TRANSFER SORUSUNA CEVAP!



Daha sonra Tivibu Spor'a konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Olimpiyatlar sporun en yüksek seviyesi. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Dolayısıyla olimpiyatlar Galatasaray için çok önemli. Olimpiyatlara katılan sporcularımızı cesaretlendirmek, desteklemek için buradayım. Onları şimdi uğurluyoruz inşallah güzel neticelerle karşılayacağız. Madalya bekliyoruz onlardan. Hepimizi gururlandıracaklar inşallah." dedi.



Dursun Özbek, transfer konusunda gelen sorunun ardından, "Bugün buradaki konumuz olimpiyatlar, olimpiyata giden sporcularımız. Biz yakında açıklamalarımızı yaparız onunla ilgili." şeklinde cevap verdi.





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