Dursun Özbek'ten transfer açıklaması; Milot Rashica

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşmassının ardından açıklamalarda bulundu.



"İSTANBUL, DEPLASMAN..."



Sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle ilgili konuşan Dursun Özbek "Güzel bir oyundan sonra güzel bir galibiyet aldık. Ligde yarış devam ediyor. Son haftalara girdik. Gittikçe daha kızışıyor yarış. Galatasaray da en iyi şekilde yarışı bitirmek için performansını yükseltiyor. Güzel bir oyun oldu. Oyunculara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Bize güzel bir oyun seyrettirdiler. Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Bizim için fark etmiyor İstanbul'da veya deplasmanda oynamak." dedi.



"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"



Milot Rashica'nın transferiyle ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek "Transferin başlamasına daha var. Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor, kısmet." ifadelerini kullandı.



"HAVAYA GİRMEK YANLIŞ!"



Dursun Özbek ayrıca "Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.





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