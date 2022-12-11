Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Adana Demirspor'la 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kamp ortamını değerlendiren Özbek, "Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Oyuncuların morali çok iyi. Zemin, sahalar çok iyi. Takımı havası da çok iyi." dedi.



Mecidiyeköy projesi için görüşleri sorulan sarı-kırmızılıların başkanı, "Cuma günü Mecidiyeköy'deki projemizle ilgili bir lansman yaptık. 100'e yakın basın mensubu katıldı. Bunların 60 tanesi gayrimenkulle ilgili basın mensubuydu. Spor ve ekonomi ile ilgili basın mensupları vardı. Bu kadar insanın projeye ilgi göstermesi Galatasaray için ve yapılan projenin ne kadar anlamlı olduğu açısından çok değerli. Bu proje için Ağustos ayında ihaleye çıktık. Çok önemli bir proje, Galatasaray'a yakışan, aslan gibi bir proje geliyor. Galatasaraylılara çağrım, bu projeye ilgi göstersinler ve bir an evvel satışları tamamlayalım." diye konuştu.



Son olarak transfer sorusu yöneltilen Dursun Özbek, "Bu konuda zaten bir aradayız şu anda. Burada elimizdeki kadronun performans değerlendirmeleri yapılıyor. Bir rapor hazırlanacak ve yönetime verilecek. Transferin başlamasına daha epey var. Bu raporun hazırlanmasını bekliyoruz. Bir ihtiyaç varsa transfer yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.



