Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp üyeleri ile yapılan online toplantıda açıklamalar yaptı.



Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bizim yetki almaya çalıştığımız projeler Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını düzenleyecek yetkiler. Bu faaliyetlerle birlikte çok daha iyi transfer yapmamız için yeterli olacak. Yetki alınır alınmaz projeler hayata geçirilecek." dedi.



Projelerden gelecek olan paranın transferde kullanılabileceğini belirten Özbek, "Projelerden gelecek paralarla bankalardaki borçları kapatacağız. Bu borçların kapanması demek faizin azalması demektir. Elimiz rahatladıktan sonra çok daha iyi transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.



En iyi transferleri yapmak için çalıştıklarını dile getiren Dursun Özbek, "Bu transfer dönemine yetişmese de elimzden geleni yapıyoruz. En iyi transferleri yapmak demek çok fazla para harcama manasına gelmiyor. Galatasaray'ın mevcut bütçesi içinde en iyi takımı kurmak için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.





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