Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.



Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Dursun Özbek ve yönetim kurulu, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenmiş çelenk ile Atatürk'ün mozolesine geldi.



Özbek'in mozoleye çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, deftere şunları yazdı:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk, bugün Galatasaray Spor Kulübü 39. başkanı olarak manevi huzurunda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum. Fikri hür, vicdanı hür Galatasaray ailesi olarak belirlediğin hedefler doğrultusunda birlikte ilerlerken, bir gün olsun vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.



Devrimleriniz ve fikirleriniz her zaman aydınlatacaktır bizleri. Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübünü daha büyük başarılara taşıyacağımıza kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarımız adına söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum, Sayın Atatürk. Ebedi saygılarımla efendim."



Öte yandan, Anıtkabir'e gelen Galatasaraylı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



"(Futbol takımı teknik direktörü) Önümüzdeki hafta belli olur"



Özbek, zorlu bir göreve başlarken Ulu Önder Atatürk'ten kuvvet almak ve onun izinde olduklarını belirtmek üzere ziyaretlerini yaptıklarını kaydetti.



Yeni sezonun planlaması, teknik direktör ve transfer çalışmaları hakkındaki soru üzerine Özbek, "Biz seçileli bir hafta oldu. Mazbatayı alalı da 3-4 gün oluyor, çalışmalarımız daha önceden devam ediyordu, önümüzdeki hafta yavaş yavaş onların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun fakat seçimin 11 Haziran'a denk gelmesinden dolayı belli bir süre kaybı var, onu telafi etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



Yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Özbek, "Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100. yılda en iyi neticeleri almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarımızın bizden beklentileri var, onları da memnun edecek, camiayı memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum, inşallah öyle olur." ifadelerini kullandı.



Futbol takımı teknik direktörü konusunda adı geçen isimlerle ilgili soruya Özbek, "Önümüzdeki hafta belli olur. Transferlerimizi de sırasıyla yapıyoruz." yanıtını verdi.













