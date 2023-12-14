Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sol bek transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
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14 Aralık 2023 16:52
Son güncelleme 14 Aralık 2023 18:25
Galatasaray'da Okan Buruk'un performansını beğenmediği Angelino için yeni bir gelişme yaşandı.

Sözleşmesinde '20 maçta forma giyerse 6 milyon €'luk opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan İspanyol sol bek şu ana kadar sınıfı geçemedi.

Şu ana kadar 19 maçta forma giyen tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da artık forma giymeyeceği konuşulurken, Dursun Özbek'ten flaş bir açıklama geldi.

Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" soruna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Dursun Özbek, "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

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