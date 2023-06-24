Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (AGS) tarafından düzenlenen Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlama gecesine katıldı.Başkan Özbek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkent'te Ankaralı renktaşlarıyla beraber olmanın büyük bir mutluluk getirdiğini belirten Özbek, kazandıkları şampiyonluğun diğerlerinden farklı bir anlamı olduğunu dile getirerek,ifadelerine yer verdi.Erden Timur'un Paris'e gidip Mauro Icardi, Leandro Peredes ve Renato Sanches'in durumlarıyla alakalı bir görüşme gerçekleştireceği konusuyla ilgili soruya ise Özbek,diye konuştu.