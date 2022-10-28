Dursun Özbek'ten TFF'ye yine protesto

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF yetkilileriyle Karagümrük maçında da bir araya gelmedi.

Abone Ol
Dursun Özbek'ten TFF'ye yine protesto
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2022 23:32
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, VaVaCars Fatih Karagümrük maçında Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik tepkisine devam etti.

Geçtiğimiz salı günü TFF'nin kulüp başkanı ve teknik direktörler için düzenlediği VAR tanıtım toplantısına gitmeyen Dursun Özbek, Karagümrük maçında da TFF yetkilileriyle bir araya gelmedi.

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, 'Protokol Tribünü'nde olduğu için maçı farklı bir yerden izledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ