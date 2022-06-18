Dursun Özbek'ten teknik direktör ve transfer açıklaması!

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi göreve başlarken, sarı-kırmızılılardaki en büyük belirsizliklerden biri de teknik direktör konusu.



Galatasaray için birçok teknik adamın adı gündeme gelirken, başkan Dursun Özbek, teknik direktör konusunda açıklamada bulundu. Özbek, yeni hoca için gelen soru karşısında, "Önümüzdeki hafta belli olur" cevabını verdi.



Anıtkabir ziyareti sırasında konuşan Dursun Özbek, "Seçileli bir hafta oldu, mazbatayı alalı da 3-4 gün oluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta onların meyvelerini toplamaya başlayacağız" dedi.



Öte yandan transfer konuları için de soru sorulan Dursun Özbek, "Transfer dönemi uzun, seçimin 11 Haziran'a gelmesi nedeniyle zaman kaybı var ama onu telafi etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, 100. yılda en iyi sonuçları almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarlarımızın bizden beklentileri var, onları da memnun edecek bir yıl geçmesini diliyorum. İnşallah öyle olacak" diye konuştu.







