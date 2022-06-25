Dursun Özbek'ten Taçspor'a ziyaret!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği belirtildi.



Açıklamada, Başkan Özbek'in 200 genç sporcunun katılımıyla oynanan 12 Yaş Türkiye Serisi Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporculara da kupalarını takdim ettiği aktarıldı.





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