Dursun Özbek'ten sürpriz hamle: Kulüp alıyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunuyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten sürpriz hamle: Kulüp alıyor
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24 Haziran 2023 11:22
Son güncelleme 24 Haziran 2023 11:23
Galatasaray Başkan Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

PAZARLIK YAPIYOR

Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtıldı. İddiaya göre Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor.

Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Solak'ın da ilgilendiği kaydedildi. 

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