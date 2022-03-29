Dursun Özbek'ten seçim kararı! 'Aday değilim'

Galatasaray'da eski başkanlardan Dursun Özbek'in, Nisan ayında yapılacak seçimde aday olacağı konuşuluyordu. Fakat Dursun Özbek'in beklentilerin aksine, "Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum" diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten seçim kararı! 'Aday değilim'
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29 Mart 2022 07:59
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada yapılacak olan seçimde aday olması beklenen isimlerden biri olan eski başkanlardan Dursun Özbek, şaşırtan bir karar alırken seçime girmeyi düşünmediği öğrenildi.

Dursun Özbek'in beklentilerin aksine, "Bu dönemde aday olmayı düşünmüyorum" diyerek başkan adaylığı için kapıları kapattığı ifade edildi.

"TERİM'İN GİDİŞİNİ BEN ENGELLEDİM"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde 2. başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Albayrak "Fatih hoca, ömrünü Galatasaray'a adamış bir insan. Hocayı gönderebilirsiniz. Çok kez Mustafa Cengiz başkanım da göndermek istedi ama ben engelledim. Bu tecrübedir. Başkanın yanında tecrübeli kimse yok. Burak Elmas'ın gönderiş şekli de yanlıştı. Galatasaray, Fatih Terim'in kendi yurdu, evi. Her zaman gelebilir" dedi.

Abdurrahim Albayrak yeni bir oluşumda yer alıp almayacağı ile ilgili olarak ise "Benim daha Galatasaray'a çok borcum var" yanıtını verdi.

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