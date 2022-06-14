Dursun Özbek'ten resmi start

Dursun Özbek'in Galatasaray'daki ikinci başkanlık dönemi bugün resmen başlayacak.



Hafta sonu yapılan genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Özbek ve yönetimi, bugün saat 11.00'de mazbatalarını alacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı Basın Toplantı Odası'nda yapılacak törenin dışında, devir-teslim işlemi de, saat 17.00'de Galatasaray Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu, önce Galatasaray'ın kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'i Feriköy'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrine geçecek.



Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 91. Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı ise Başkan Dursun Özbek'in başkanlığında saat 19.05'te Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.



