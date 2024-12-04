Dursun Özbek'ten Osimhen'in bonservisi için açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in bonservisi konusunda açıklamalarda bulundu.
A Spor'a konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı;
"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor.
'SÖZLEŞMEDE ZOR BİR MADDE VAR'
Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun.
Kimseyle Victor Osimhen'in bonservisi için rakam konuşmadım. Rakamla ilgili cevap vermek durumunda değilim."
A Spor'a konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı;
"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz! Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor.
'SÖZLEŞMEDE ZOR BİR MADDE VAR'
Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek. Galatasaray'da devam etmek isterse, devam eder. Ayrılacağı yönündeki algılara kapılmayın. Türkiye'de ve Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnun.
Kimseyle Victor Osimhen'in bonservisi için rakam konuşmadım. Rakamla ilgili cevap vermek durumunda değilim."
"Çin'den büyük bir sponsorluk mu geliyor? Galatasaray'ın başına talih kuşumu konuyor?" sorusunu yanıtlayan Özbek, şu ifadeleri kullandı;
"Talih kuşu değil, Galatasaray hak ettiği değerlere kavuşuyor. Çin Büyükelçisi, benden randevu istedi. İstanbul Konsolosu ile geldi ve müsteşarını da yanında getirdi. Galatasaray'a ile Çin'deki vatandaşların nasıl birbirine enerji vereceği yönünde oldu. Galatasaray'ın büyük bir marka olduğunu kabul ediyorlar. Galatasaray ile yapacakları işbirliğinin kendilerine fayda sağlayacağını kendileri söylüyorlar. Çin'e beni davet ettiler. Bu hafa yeniden yemek yiyeceğiz. Galatasaray'ın ne kadar tanınır olduğunu rakamlarla ve örneklerle anlattık. Zaten onlar bu hesapları yapmışlar, hazır geldiler. Bize helvayı yapmak kalıyor. Bir tanesi otomotiv firması."
"Victor Osimhen transferi için mi bu görüşmeler?" sorusu üzerine yanıt veren Özbek, "Çok fazla detaya girmeye gerek yok. Geçen hafta Güney Kore Büyükelçisi geldi, oraya da gideceğimi söyledim. Biz talep etmeden bu ziyaretleri yaptılar, Galatasaray için bu gurur." dedi.