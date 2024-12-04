Dursun Özbek'ten Osimhen'in bonservisi için açıklama

"Talih kuşu değil, Galatasaray hak ettiği değerlere kavuşuyor. Çin Büyükelçisi, benden randevu istedi. İstanbul Konsolosu ile geldi ve müsteşarını da yanında getirdi. Galatasaray'a ile Çin'deki vatandaşların nasıl birbirine enerji vereceği yönünde oldu. Galatasaray'ın büyük bir marka olduğunu kabul ediyorlar. Galatasaray ile yapacakları işbirliğinin kendilerine fayda sağlayacağını kendileri söylüyorlar. Çin'e beni davet ettiler. Bu hafa yeniden yemek yiyeceğiz. Galatasaray'ın ne kadar tanınır olduğunu rakamlarla ve örneklerle anlattık. Zaten onlar bu hesapları yapmışlar, hazır geldiler. Bize helvayı yapmak kalıyor. Bir tanesi otomotiv firması."