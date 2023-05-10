Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odasına indi, oyuncuları ve teknik kadroyu tek tek kutladı.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Herkese çok teşekkür eden Özbek,diye konuştuğu öğrenildi.Maddi konularda yönetim olarak her türlü fedakarlığı yapacaklarını ifade eden Özbek'in kalan maçlar için de özel prim verileceğini söylediği bildirildi. Başkan Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a ise yönelik olarak da şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:Dursun Özbek'in bu tavrı ve takıma olan inancı, sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet arasında da mutluluk yarattı.