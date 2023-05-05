Taraftara açık yapılan idmanda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bir süre Fernando Muslera ile sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.



"SEN BİZİM KAPTANIMIZSIN!"



Son haftalarda yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen tecrübeli eldivene destek veren Özbek, "Sen bizim kaptanımızsın. Dışarıda konuşulanlara kulak asma. Biz sana sonuna kadar güveniyoruz. Seninle birlikte yine şampiyonluklar yaşayacağız, kupalar kaldıracağız" ifadelerini kullandı.



