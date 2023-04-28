Dursun Özbek'ten Mehmet Büyükekşi'ye: 'Ali Koç ile ne görüştünüz?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, perşembe günü Riva'ya sürpriz bir çıkarma gerçekleştirdi. Özbek'in randevu almadan görüşmeye gittiği belirlendi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı 1,5 saatlik zirve sarı-kırmızılılarda büyük rahatsızlık yarattı. Şampiyonluk mücadelesinin kızıştığı bir dönemde Ali Koç'un yaptığı bu ziyaret üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de harekete geçti.



Riva'ya yapılan ve iki saati aşkın süren Ali Koç ziyaretinin sebebini sormaya giden Özbek'in, "Ali Koç ile ne görüştünüz? Ciddi endişelerimiz ve kaygılarımız var" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Özbek ile Büyükekşi arasındaki görüşmenin 1,5 saat sürdüğü öğrenildi.



Ali Koç'un İstanbulspor maçından sonra TFF Başkanı Büyükekşi'den randevu aldığı, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci ve Burak Kızılhan'la birlikte Riva'ya gittiği belirlendi. Koç'un maçtaki hakem hatalarından şikayetçi olduğu ve bu konudaki tepkisini dile getirdiği ifade edildi.



ALİ ŞANSALAN'IN ATANMASINA TEPKİ



Galatasaray Kulübü'nün rahatsız olduğu diğer bir nokta ise Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanması oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ı istediği yönündeki iddiaların ardından kritik müsabakaya Şansalan'ın atanması tepkiyle karşılandı. Dursun Özbek'in Ali Şansalan ile ilgili kaygılarını da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye aktardığı vurgulandı.



YUSUF GÜNAY DA KATILDI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında gerçekleşen zirvede TFF Başkanvekili Yusuf Günay da yer aldı. Günay'ın randevusuz gelen Özbek'i başkan ile buluşturduğu daha sonra da görüşme bitiminde kapıdan uğurladığı bildirildi.



