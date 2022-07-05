Dursun Özbek'ten Kerem mesajı!

1905 GSYİAD Galatasaray'da Yılın Sporcusu ödülünü Kerem Aktürkoğlu kazandı.

KEREM: "HAYALLERİM VAR"

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ödül töreninde açıklamalar yaptı.Törende konuşan Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum. Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim.." dedi.Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu ise ". Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım." açıklamasını yaptı.