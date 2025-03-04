Dursun Özbek'ten Kemerburgaz'a çıkarma

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son dönemde alınan beraberlikler ve Avrupa'dan elenilmesi sonrası duruma el koyma kararı aldı.
Kemerburgaz'a giderek futbolculara kendini gösterecek olan Dursun Özbek, önümüzdeki kritik fikstürde futbolcularını motive edecek. Futbolculara kısa bir konuşma yapmayı planlayan Galatasaray'ın başkanı, şampiyonluk yolunda kendilerine güvendiklerini ve 25. şampiyonluğu kazanma adına avantajlarını koruduklarını hatırlatacak.
OKAN BURUK'A DESTEK VERECEK
Dursun Özbek ayrıca Kemerburgaz'daki antrenmanda Okan Buruk'a da desteğini gösterecek.
Son dönemde üzerindeki baskı artan ve sosyal medyada istifa çağrıları yapılan Okan Buruk'a 'Merak etme, senin yanındayım' mesajı da verilecek.
KAPALI KAPILAR ARDINDA ZİRVE
Dursun Özbek, maç sonrasında da Okan Buruk ile kapalı kapılar ardından birebir zirve gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Dursun Özbek'in "Hocam sana güveniyoruz, hep de yanında olduk bunu bilmeni isterim. Takımla ilgili bir eksik varsa bizimle paylaş." dediği iddia edildi.
Okan Buruk'un ise, "Bu tür iniş çıkışlar bazen oluyor. Şampiyonluğa inanıyoruz. Hala çok avantajlıyız, bundan sonraki maçlarda hata yapmayacağız." dediği öne sürüldü.
Kemerburgaz'a giderek futbolculara kendini gösterecek olan Dursun Özbek, önümüzdeki kritik fikstürde futbolcularını motive edecek. Futbolculara kısa bir konuşma yapmayı planlayan Galatasaray'ın başkanı, şampiyonluk yolunda kendilerine güvendiklerini ve 25. şampiyonluğu kazanma adına avantajlarını koruduklarını hatırlatacak.
OKAN BURUK'A DESTEK VERECEK
Dursun Özbek ayrıca Kemerburgaz'daki antrenmanda Okan Buruk'a da desteğini gösterecek.
Son dönemde üzerindeki baskı artan ve sosyal medyada istifa çağrıları yapılan Okan Buruk'a 'Merak etme, senin yanındayım' mesajı da verilecek.
KAPALI KAPILAR ARDINDA ZİRVE
Dursun Özbek, maç sonrasında da Okan Buruk ile kapalı kapılar ardından birebir zirve gerçekleştirdi.
Bu görüşmede Dursun Özbek'in "Hocam sana güveniyoruz, hep de yanında olduk bunu bilmeni isterim. Takımla ilgili bir eksik varsa bizimle paylaş." dediği iddia edildi.
Okan Buruk'un ise, "Bu tür iniş çıkışlar bazen oluyor. Şampiyonluğa inanıyoruz. Hala çok avantajlıyız, bundan sonraki maçlarda hata yapmayacağız." dediği öne sürüldü.