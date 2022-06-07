Dursun Özbek'ten kasaya 445 milyon TL!

Seçim için geri sayım sürerken en çok merak edilen de acil olarak yapılması gereken ödemelerin nasıl karşılanacağı.



Bu noktada Dursun Özbek, elini cebine atmaya hazırlanıyor. Bodrum'da üyelerle bir araya gelen Özbek, burada ilk etapta kulübe günü gelmiş ödemeler için 25 milyon Euro'luk kasa kolaylığı sağlayacağı bilgisini verdi. Ayrıca sportif başarı gelecekse, önce sürdürülebilir bir mali yapı olması gerektiğini vurguladı. Özbek, seçime kadar üyelerle toplantılarına devam edecek.



Stadın adı Ali Sami Yen olacak



Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da yarın plan ve projelerini anlatacak. Kulislerde Hamamcıoğlu'na destek veren İnan Kıraç'ın stada sponsor olacağı ve Nef Stadyumu adını sponsorluğa rağmen Ali Sami Yen Stadı olarak değiştireceği konuşuluyor.





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